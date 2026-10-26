Мбаппе достиг отметки в 100 голов за "Реал"

Нападающий мадридского " Реала " Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей за испанский клуб.

Фото: Getty Images

Юбилейный гол француз оформил в эль класико против "Барселоны", завершившемся победой гостей со счётом 2:1.



Мбаппе дважды поразил ворота каталонцев в матче 10-го тура Ла Лиги. На 41-й минуте форвард забил свой 99-й мяч за "Реал", а незадолго до окончания основного времени оформил дубль и довёл общее количество голов до ста.



После победы в эль класико "Реал" набрал 24 очка и занимает третье место в чемпионате Испании. "Барселона" сохранила лидерство с 27 баллами.