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Мбаппе достиг отметки в 100 голов за "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей за испанский клуб.
Фото: Getty Images
Юбилейный гол француз оформил в эль класико против "Барселоны", завершившемся победой гостей со счётом 2:1.

Мбаппе дважды поразил ворота каталонцев в матче 10-го тура Ла Лиги. На 41-й минуте форвард забил свой 99-й мяч за "Реал", а незадолго до окончания основного времени оформил дубль и довёл общее количество голов до ста.

После победы в эль класико "Реал" набрал 24 очка и занимает третье место в чемпионате Испании. "Барселона" сохранила лидерство с 27 баллами.

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