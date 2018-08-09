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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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20:42
Гендиректор "Прогреса": мы играем в любительской лиге, у нас 12 профессионалов, а остальные любители
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«Прогрес» люксембургского футбола, шанс Заболотного и Гуренко, опасающийся Краневиттера. «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы (1)
«Прогрес» люксембургского футбола, шанс Заболотного и Гуренко, опасающийся Краневиттера. «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы (1)
Гендиректор "Прогреса": мы играем в любительской лиге, у нас 12 профессионалов, а остальные любители
Главный тренер люксембургского «Прогреса Нидеркорн» Пауло Амодио прокомментировал поражение от «Уфы» (1:2) в Лиге Европы вместе с гендиректором клуба Томасом Гильгеманом.
- У нас было сложное начало матча, до 20-й минуты «Уфа» давила. Когда «Уфа» забивала, Карп сыграл рукой, на мой взгляд. Это был удар, но гол есть гол, ошибка есть ошибка, бывает. Во втором тайме мы сыграли потрясающе, создали больше моментов, чем соперник. Несколько раз могли сравнять счёт, но мы не расстраиваемся.
- Есть ли в вашей команде любители, а не профессионалы? И сколько их?
- Команда играет в целом в любительской лиге, немало игроков работают и учатся, после чего приходят на тренировки.
Далее следуют ответы гендиректора:
- В команде 12 человек профессионалы, а 4-5 любители.
- Какие впечатления от города и приёма?
- Всё очень понравилось. К сожалению, стадион не заполнился, но всё равно поддержка зрителей понравилась, как и город, как и люди.
- Почему до Уфы не доехал ни один болельщик из Люксембурга?
- Дорога очень тяжёлая. Население Нидеркорна 8 тысяч человек, вместимость стадиона 3 тысячи. Он сегодня был заполнен, люди смотрели трансляцию матча на большом экране, - цитирует Гигельмана Rusfootball.info.
- У нас было сложное начало матча, до 20-й минуты «Уфа» давила. Когда «Уфа» забивала, Карп сыграл рукой, на мой взгляд. Это был удар, но гол есть гол, ошибка есть ошибка, бывает. Во втором тайме мы сыграли потрясающе, создали больше моментов, чем соперник. Несколько раз могли сравнять счёт, но мы не расстраиваемся.
- Есть ли в вашей команде любители, а не профессионалы? И сколько их?
- Команда играет в целом в любительской лиге, немало игроков работают и учатся, после чего приходят на тренировки.
Далее следуют ответы гендиректора:
- В команде 12 человек профессионалы, а 4-5 любители.
- Какие впечатления от города и приёма?
- Всё очень понравилось. К сожалению, стадион не заполнился, но всё равно поддержка зрителей понравилась, как и город, как и люди.
- Почему до Уфы не доехал ни один болельщик из Люксембурга?
- Дорога очень тяжёлая. Население Нидеркорна 8 тысяч человек, вместимость стадиона 3 тысячи. Он сегодня был заполнен, люди смотрели трансляцию матча на большом экране, - цитирует Гигельмана Rusfootball.info.
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