Гендиректор "Прогреса": мы играем в любительской лиге, у нас 12 профессионалов, а остальные любители

Главный тренер люксембургского «Прогреса Нидеркорн» Пауло Амодио прокомментировал поражение от «Уфы» (1:2) в Лиге Европы вместе с гендиректором клуба Томасом Гильгеманом.- У нас было сложное начало матча, до 20-й минуты «Уфа» давила. Когда «Уфа» забивала, Карп сыграл рукой, на мой взгляд. Это был удар, но гол есть гол, ошибка есть ошибка, бывает. Во втором тайме мы сыграли потрясающе, создали больше моментов, чем соперник. Несколько раз могли сравнять счёт, но мы не расстраиваемся.- Команда играет в целом в любительской лиге, немало игроков работают и учатся, после чего приходят на тренировки.Далее следуют ответы гендиректора:- В команде 12 человек профессионалы, а 4-5 любители.- Всё очень понравилось. К сожалению, стадион не заполнился, но всё равно поддержка зрителей понравилась, как и город, как и люди.- Дорога очень тяжёлая. Население Нидеркорна 8 тысяч человек, вместимость стадиона 3 тысячи. Он сегодня был заполнен, люди смотрели трансляцию матча на большом экране, - цитирует Гигельмана