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"Так поступить с ним - это катастрофа". Радимов - о ситуации с Роналду

Владислав Радимов резко высказался о конфликте Криштиану Роналду с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
Радимов подчеркнул заслуги Роналду перед сборной и назвал подобное развитие ситуации неприемлемым.

- Роналду сделал для сборной Португалии и страны столько, что вот так поступить с ним - это катастрофа для Португалии. Просто ужас. Они должны обставить это так, чтобы Роналду был доволен.

Вот такой конфликт и такое расставание - это неприемлемо, - сказал эксперт в эфире "Матч Премьер".

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии на фоне разногласий с Жезушем. Позднее нападающий рассказал, что специалист нарушил договорённости относительно его игрового времени.

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