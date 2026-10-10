"Так поступить с ним - это катастрофа". Радимов - о ситуации с Роналду

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Вот такой конфликт и такое расставание - это неприемлемо, - сказал эксперт в эфире "Матч Премьер".

Радимов подчеркнул заслуги Роналду перед сборной и назвал подобное развитие ситуации неприемлемым.- Роналду сделал для сборной Португалии и страны столько, что вот так поступить с ним - это катастрофа для Португалии. Просто ужас. Они должны обставить это так, чтобы Роналду был доволен.Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии на фоне разногласий с Жезушем. Позднее нападающий рассказал, что специалист нарушил договорённости относительно его игрового времени.