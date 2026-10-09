"Галатасарай" в меньшинстве победил "Касымпашу", Батраков сделал ассист

"Галатасарай" одержал победу над "Касымпашой" в матче седьмого тура чемпионата Турции - 3:1.

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Хозяева открыли счёт перед перерывом. Алексей Батраков выполнил подачу со штрафного, которую замкнул Абдюлькерим Бардакджы. Российский полузащитник записал на свой счёт результативную передачу.



На 65-й минуте "Галатасарай" остался вдесятером после удаления Лукаса Торрейры. Вскоре "Касымпаша" воспользовалась численным преимуществом - на 68-й минуте Джесур Рак-Сакьи сравнял счёт.



Несмотря на удаление, концовка осталась за хозяевами. Барыш Алпер Йылмаз забил на 90-й минуте, а на 90+6-й Марио Лемина отправил третий мяч в ворота "Касымпаши" и установил окончательный счёт - 3:1.



Добавим, что Батраков был заменён на 67-й минуте при счёте 1:0 в пользу "Галатасарая".