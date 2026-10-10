Мостовой поддержал Роналду: Жезуша до конфликта с Криштиану никто знать не знал

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Кто такой Роналду для Португалии и для всего мира? И кто такой Жезуш? До Роналду его никто знать не знал, - передаёт слова Мостового "Советский спорт"

Эксперт считает, что наставник неправильно поступил с форвардом, пообещав выпустить его на поле, но в итоге оставив в запасе.- Я полностью на стороне Роналду. Ему тренер сказал: "Ты выйдешь на замену". А по итогу не выпустил.41-летний Роналду продолжает выступать за "Аль-Наср" и пока не завершил карьеру в сборной Португалии.