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Мостовой - о Роналду: когда он будет заканчивать, половина тоже будет плакать

Александр Мостовой считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси футболистами одного исторического масштаба.
Фото: Getty Images
Экс-футболист национальной сборной отметил, что португалец заслуживает такого же отношения, какое сейчас получает аргентинец после завершения карьеры в национальной команде.

- Роналду - такой же величайший футболист, как Месси.

Поверьте мне, когда Криштиану будет заканчивать, то тоже половина будет плакать, - приводит слова Мостового "Советский спорт".

Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч". На клубном уровне 41-летний форвард продолжает выступать за саудовский "Аль-Наср", а карьеру в сборной Португалии пока не завершил.

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