"На первой тренировке он всех уничтожал. Очень талантливый". Осимхен - о Батракове

Виктор Осимхен высоко оценил Алексея Батракова после матча "Галатасарая" с "Касымпашой".

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- Это игрок, способный помочь нам на дистанции. Лично мне он нравится как человек и как футболист.

Нигериец также вспомнил первую тренировку россиянина с командой, которая произвела сильное впечатление на партнёров.Он прекрасный игрок, очень талантливый. Он просчитывает ситуацию ещё до момента, когда мяч придёт к нему. Помню, на своей первой тренировке он всех уничтожал, и все реагировали: "Вау", - сказал Осимхен.В матче с "Касымпашой" Батраков сделал результативную передачу, а "Галатасарай" победил со счётом 3:1. Для россиянина этот ассист стал вторым после перехода в турецкий клуб.Источник: аккаунт турецкого журналиста Невзата Диндара в соцсетях.