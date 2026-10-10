"На первой тренировке он всех уничтожал. Очень талантливый". Осимхен - о Батракове

- Это игрок, способный помочь нам на дистанции. Лично мне он нравится как человек и как футболист.
Он прекрасный игрок, очень талантливый. Он просчитывает ситуацию ещё до момента, когда мяч придёт к нему. Помню, на своей первой тренировке он всех уничтожал, и все реагировали: "Вау", - сказал Осимхен.
В матче с "Касымпашой" Батраков сделал результативную передачу, а "Галатасарай" победил со счётом 3:1. Для россиянина этот ассист стал вторым после перехода в турецкий клуб.
Источник: аккаунт турецкого журналиста Невзата Диндара в соцсетях.