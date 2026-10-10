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"На первой тренировке он всех уничтожал. Очень талантливый". Осимхен - о Батракове

Виктор Осимхен высоко оценил Алексея Батракова после матча "Галатасарая" с "Касымпашой".
Фото: Getty Images
Нигериец также вспомнил первую тренировку россиянина с командой, которая произвела сильное впечатление на партнёров.

- Это игрок, способный помочь нам на дистанции. Лично мне он нравится как человек и как футболист.

Он прекрасный игрок, очень талантливый. Он просчитывает ситуацию ещё до момента, когда мяч придёт к нему. Помню, на своей первой тренировке он всех уничтожал, и все реагировали: "Вау", - сказал Осимхен.

В матче с "Касымпашой" Батраков сделал результативную передачу, а "Галатасарай" победил со счётом 3:1. Для россиянина этот ассист стал вторым после перехода в турецкий клуб.

Источник: аккаунт турецкого журналиста Невзата Диндара в соцсетях.

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