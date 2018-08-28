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Карасев назначен на матч плей-офф квалификации Лиги Европы

Российский арбитр Сергей Карасев рассудит кипрский АЕК и словацкий "Тренчин" в ответном встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Помогать Сергею Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Алексей Лунев, а также четвертый арбитр Сергей Иванов.

Ответная встреча состоится 30 августа в Ларнаке.
Теги: Карасев АЕК
Сегодня, 13:03
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