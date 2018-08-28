Карасев назначен на матч плей-офф квалификации Лиги Европы

Российский арбитр Сергей Карасев рассудит кипрский АЕК и словацкий "Тренчин" в ответном встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.Помогать Сергею Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Алексей Лунев, а также четвертый арбитр Сергей Иванов.Ответная встреча состоится 30 августа в Ларнаке.