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Шамиль Газизов: несколько матчей в неделю? Если честно, это начинает нравиться

Футболисты "Уфы" будут выходить на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс" с уверенностью в своих силах и готовностью пробиться в групповой этап турнира, заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Мы готовимся к этой встрече в плановом режиме, все стандартно, но, конечно, эта встреча для нас необычная. Этот матч может быть для нас определенной исторической вехой. Мы будем стараться пройти "Ренджерс", зарабатывая очки в таблицу коэффициентов для России. В то же время, естественно, хотелось бы сделать новый шаг для нашего клуба, для Уфы. Мы всегда верим в свои силы. Мы будем выходить с уверенностью в том, что мы готовы сделать этот шаг и выйти в групповой этап Лиги Европы. Футболисты будут стараться, тренерский штаб настраивать. Играть несколько матчей в неделю сложно, но мы шли к этому, мы привыкаем, не жалуемся. И если честно говорить, это начинает нравиться", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 00:42
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№1 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 00:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вперёд, Башкортостан!!!


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