"Спартак" сыграет в группе G с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс"

Московский "Спартак", участвующий в Лиге Европы, узнал своих противников по группе. "Красно-белым" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом", венским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс" в рамках группы G.