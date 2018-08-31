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"Спартак" сыграет в группе G с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс"

"Спартак" сыграет в группе G с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс"

Московский "Спартак", участвующий в Лиге Европы, узнал своих противников по группе. "Красно-белым" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом", венским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс" в рамках группы G.

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Теги: Спартак Вильярреал Рапид
Сегодня, 14:37
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19
(1)
№19 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Группа интересная и сложная,но кому это все нужно,Массимо будет выставлять дубль,так как чемпионат в приоритете
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:23) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
И опять ХАНА спартаку !!! joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№17 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Халявная группа. Повезло.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:19) #
  • -2
  •  (4)
online

Группа голимая конечно - инвалид на инвалиде и сверху Джерард

Ее не то что проходить - а просто блеать не замечая, легким шагом.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:18) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак будет бороться за второе место с испанцами и австрийцами.
Везет же мясным на испанцев. smile


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: Rasmuz (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (4)

Отомстим Джерарду за Уфу.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№13 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Промес снова вернётся в Россию.

Промес обрусел,как магнитом будет Россию к себе тянуть smile Не удивлюсь если введет в Севильи бани с вениками и матом научит ругаться.Потом в Севильи скажут,этот голландец просто сумасшедший русский smile


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№12 Написал: Батька (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Spartacus1971
Хотелось бы,но мне кажется Промес там будет феерить.

ну да тоже думаю что у него там пойдет нормально !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если не выходить из этой группы, то нахер нам эта Европа сдалась))


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№10 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 14:56) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мало шансов на выход из группы... масимум что сможем - это скатать ничейку с джерардской недокомандой.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№9 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальная группа, но без расслабона нужно обойтись.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Цитата: Spartacus1971
Повезло,как минимум должны быть вторыми,Промес снова вернётся в Россию.

Зимой в аренду возьмем бесплатную ))) по Гинера схемам ... smile


Хотелось бы,но мне кажется Промес там будет феерить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 14:44) #
  • +4
  •  (4)

Группа даже халявнее чем у Зенита из первой корзины)
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 14:44) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Spartacus1971
Повезло,как минимум должны быть вторыми,Промес снова вернётся в Россию.

Зимой в аренду возьмем бесплатную ))) по Гинера схемам ... smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:44) #
  • +6
  •  (6)
online

Забьем Коле баки - покажем как надо расправляться с этим ватным Рейнджерс.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
норм


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:43) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Повезло,как минимум должны быть вторыми,Промес снова вернётся в Россию.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:43) #
  • +3
  •  (3)

Отличная группа !! Удачи !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: trent (Сегодня, 14:42) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
нормальная группа - надо выходить дальше...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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