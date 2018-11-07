Ари: связываю свою хорошую форму с доверием тренерского штаба

Нападающий "Краснодара" Ари принял участие в предматчевой пресс-конференции перед игрой с бельгийским "Стандардом".— Что я могу сказать о «Стандарде»? У соперника очень хорошие защитники. В прошлом матче в Льеже у нашей команды было много пространства впереди. Это позволяло нам играть. У нас было много шансов, чтобы забить. Это был тяжелый матч, но сейчас мы будем играть дома при поддержке наших болельщиков. Мы должны уважать соперника и играть в наш футбол. Я думаю, что в Краснодаре матч будет сложным. Но нам нужно будет побеждать— Это футбол. Случается, иногда случается и больше промахов. Надеюсь, что в этом матче я забью.— Всё зависит от доверия команды, от доверия тренерского штаба. Надеюсь, что буду продолжать забивать. Могу сказать, что сконцентрирован на эту игру.