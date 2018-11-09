Матвей Сафонов: доволен ли я, что Синицын заболел, и я занял его место? Что за провокационный вопрос?

Молодой голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов после победы (2:1) над "Стандардом" поделился впечатлениями от дебюта в турнире."Это был очень серьезный матч, в котором надо было выложиться на сто процентов. Ничего страшного в том, что я впервые выходил на матч Лиги Европы, нет. Это моя работа.Доволен ли я, что Синицын заболел? Что за провокационный вопрос?", - сказал вратарь.