Юрий Семин: Фернандеш всей душой в "Локомотиве", никакого конфликта нет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос, почему Мануэл Фернандеш не попал в заявку на матч с "Галатасараем", заявив, что никакого конфликта с ним у специалиста нет.– Он в нашей обойме. Но он травмирован, поэтому его нет. Он тренируется пока индивидуально. У него растяжение приводящей мышцы, когда температурный режим меняется, появляются определенные победы. Я понимаю, почем вы спрашиваете. Никаких вопросов другого характера нет. Фернандеш – профессионал в высшей степени, который всей душой в "Локомотиве". Никакого конфликта нет. Фернандеш хочет играть в "Локомотиве" и хочет помогать.