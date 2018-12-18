Андрей Лунев - о "Фенербахче": любопытный жребий. Будет интересно встретиться с Нойштедтером

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, согласно петербуржцы сыграют с "Фенербахче"."Любопытный жребий. Интересно будет встретиться с Ромой Нойштедтером. Жалко, что из "Фенербахче" наш бывший партнер Жулиано уже уехал.В целом же соперник очень серьезный, да и в Турции играть всегда непросто. Но мы приложим все усилия, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы", – сказал Лунев.