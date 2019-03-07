Унаи Эмери: не могу заставить Мхитаряна поехать в Баку

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с полузащитником Генрихом Мхитаряном, который пропустит финал Лиги Европы с "Челси"."Это плохие новости для нас, но мы ничего не можем поделать. Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьей, решил не ехать в Баку. Я не могу заставить Мхитаряна отправиться на матч с нами, потому что уважаю его. Для меня важно наличие Генриха в составе, его качества и трудоспособность, но ситуация не в моих руках", - цитирует Эмери пресс-служба "Арсенала".