Гол Влашича принёс ЦСКА первую еврокубковую победу в этом сезоне

Лига Европы
6 тур
"Эспаньол" - ЦСКА - 0:1
Гол: Влашич, 84
6 тур
"Эспаньол" - ЦСКА - 0:1
Гол: Влашич, 84
"Эспаньол": Прието, Луис Лопес, Налдо (Кальери, 86), Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Лосано, Пьятти (Гранеро, 72), Педроса, Феррейра, Кампусано (Ву Лей, 46).
ЦСКА: Помазун, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков, Амхетов (Щенников, 81), Влашич, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов.
Предупреждения: Обляков, 71, Магнуссон, 72, Карпов, 76, Дивеев, 77
Несмотря на победу в Барселоне, ЦСКА финишировал в группе Н на последнем месте, набрав 5 очков. Выше расположились "Ференцварош" (7 очков), "Лудогорец" (8) и "Эспаньол" (11).
"Эспаньол" проиграл еврокубковый матч в основное время впервые с 2006 года, а ЦСКА избежал установления нового антирекорда для российских клубов в Лиге Европы, набрав 5 очков в группе, как и "Спартак" в прошлом сезоне.