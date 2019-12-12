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Гол Влашича принёс ЦСКА первую еврокубковую победу в этом сезоне

В матче 6 тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сумел одержать свою первую победу в турнире. Единственный гол во встрече с "Эспаньолом" забил Никола Влашич на 84-й минуте.
Фото: EPA
Лига Европы

6 тур

"Эспаньол" - ЦСКА - 0:1

Гол: Влашич, 84

"Эспаньол": Прието, Луис Лопес, Налдо (Кальери, 86), Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Лосано, Пьятти (Гранеро, 72), Педроса, Феррейра, Кампусано (Ву Лей, 46).

ЦСКА: Помазун, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков, Амхетов (Щенников, 81), Влашич, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов.

Предупреждения: Обляков, 71, Магнуссон, 72, Карпов, 76, Дивеев, 77

Несмотря на победу в Барселоне, ЦСКА финишировал в группе Н на последнем месте, набрав 5 очков. Выше расположились "Ференцварош" (7 очков), "Лудогорец" (8) и "Эспаньол" (11).

"Эспаньол" проиграл еврокубковый матч в основное время впервые с 2006 года, а ЦСКА избежал установления нового антирекорда для российских клубов в Лиге Европы, набрав 5 очков в группе, как и "Спартак" в прошлом сезоне.


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Теги: ЦСКА Эспаньол Влашич
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