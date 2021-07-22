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Сочи
3 - 0
КешляЗавершен

"Сочи" заработал свыше 2 млн рублей на трансляции матча из-за того, что показывал его сам, а не на "Матч ТВ"

Заместитель генерального директора Sportrecs Иван Катанаев рассказал подробности проведения трансляции матча "Сочи" — "Кешля".
Фото: ПФК "Сочи"
Сочинский клуб показывал игру сам, продавая видео трансляции за 75 рублей. По словам Катанаева, на самой трансляции "Сочи" заработал 150 тысяч рублей.

Однако Катанаев уточнил, что "Сочи" смог разместить в эфире рекламу букмекера, потому что у клуба не было никаких ограничений по рекламе. Плюс продакшн матча обошелся в разы дешевле, чем на "Матч ТВ". Всё это позволило "Сочи" заработать на трансляции встречеи около 2 млн рублей.

Источник: Sport24.

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Теги: Сочи
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