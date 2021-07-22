Сочинский клуб показывал игру сам, продавая видео трансляции за 75 рублей. По словам Катанаева, на самой трансляции "Сочи" заработал 150 тысяч рублей.
Однако Катанаев уточнил, что "Сочи" смог разместить в эфире рекламу букмекера, потому что у клуба не было никаких ограничений по рекламе. Плюс продакшн матча обошелся в разы дешевле, чем на "Матч ТВ". Всё это позволило "Сочи" заработать на трансляции встречеи около 2 млн рублей.
Источник: Sport24.
"Сочи" заработал свыше 2 млн рублей на трансляции матча из-за того, что показывал его сам, а не на "Матч ТВ"
Заместитель генерального директора Sportrecs Иван Катанаев рассказал подробности проведения трансляции матча "Сочи" — "Кешля".
Фото: ПФК "Сочи"
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