Заика: никто в "Сочи" не смирился с вылетом

Защитник "Сочи" Кирилл Заика ответил на вопрос о шансах команды на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Заики, в команде никто не смирился с вылетом "Сочи" из РПЛ и все намерены бороться до конца.

- Никто в "Сочи" не смирился с вылетом, будем биться до конца.

А смысл что-то делать, если не веришь? Нас мотивировать не надо, все взрослые люди, понимаем всё, - приводит слова Заики "Советский спорт".

По итогам 27 сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В 28 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на домашнем стадионе с "Оренбургом", который располагается на 12 строчке в таблице с 26 баллами.

