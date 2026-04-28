Заика: никто в "Сочи" не смирился с вылетом

Защитник "Сочи" Кирилл Заика ответил на вопрос о шансах команды на сохранение прописки в РПЛ.

Фото: ФК "Сочи"





По итогам 27 сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В 28 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на домашнем стадионе с "Оренбургом", который располагается на 12 строчке в таблице с 26 баллами. По словам Заики, в команде никто не смирился с вылетом "Сочи" из РПЛ и все намерены бороться до конца.А смысл что-то делать, если не веришь? Нас мотивировать не надо, все взрослые люди, понимаем всё, - приводит слова Заики "Советский спорт" По итогам 27 сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В 28 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на домашнем стадионе с "Оренбургом", который располагается на 12 строчке в таблице с 26 баллами.