Бышовец: Семак из тренера превратился в селекционера

Экс-тренер сборной СССР Анатолий Бышовец высказался о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Бышовца, Семак стал селекционером и не знает, кого ставить в состав, хотя у него есть петербургские воспитанники.

- Тренеры команд сейчас превращаются в селекционеров. Возьмите Семака: Серёжа ярко работал, когда начинал в "Зените". А сейчас он больше стал селекционером.

Взял Дурана, ещё кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть свой Кондаков, хороший парень. А у иностранцев опция – нужно по контракту отыграть столько-то матчей, - приводит слова Бышовца "РИА Новости".

По итогам 27 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 59 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 28 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с ЦСКА.

Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории смог стать чемпионом страны.

