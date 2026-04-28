Бышовец: Семак из тренера превратился в селекционера

- Тренеры команд сейчас превращаются в селекционеров. Возьмите Семака: Серёжа ярко работал, когда начинал в "Зените". А сейчас он больше стал селекционером.
Взял Дурана, ещё кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть свой Кондаков, хороший парень. А у иностранцев опция – нужно по контракту отыграть столько-то матчей, - приводит слова Бышовца "РИА Новости".
По итогам 27 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 59 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 28 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с ЦСКА.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории смог стать чемпионом страны.