Мелкадзе заявил, что "Ахмат" провел хороший матч с "Зенитом", за исключением пяти минут

- Хороший матч [против "Зенита"], за исключением пяти минут, когда пропустили два мяча. Во втором тайме выровняли ситуацию, играли лучше, чем до перерыва, - приводит слова Мелкадзе "Матч ТВ".
В 27 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Забитыми мячами в первом тайме отметились Александр Соболев и Луис Энрике.
По итогам 27 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 32 набранными очками. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 59 баллами в своем активе.