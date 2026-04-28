Мелкадзе заявил, что "Ахмат" провел хороший матч с "Зенитом", за исключением пяти минут

Форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался об итогах матча 27 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Мелкадзе, грозненцы провели хороший матч с "Зенитом".

- Хороший матч [против "Зенита"], за исключением пяти минут, когда пропустили два мяча. Во втором тайме выровняли ситуацию, играли лучше, чем до перерыва, - приводит слова Мелкадзе "Матч ТВ".

В 27 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Забитыми мячами в первом тайме отметились Александр Соболев и Луис Энрике.

По итогам 27 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 32 набранными очками. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 59 баллами в своем активе.

