Пономарев: сам позвоню Акинфееву и скажу, что пора заканчивать

- Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды. Его будут всегда вспоминать с удовольствием. Проводить бы его с почестями, оставить в клубе на хорошей должности, назначить тренером по вратарям. Это было бы здорово.
Игорёк, дорогой, хватит. Я ему сам позвоню, скажу, что надо заканчивать. И пусть обижается на меня, но нельзя уже, - приводит слова Пономарева "Советский спорт".
Ранее Игорь Акинфеев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за полученного повреждения пропустит остаток текущего сезона. При этом голкипер ЦСКА отметил, что на данный момент не намерен завершать карьеру профессионального футболиста.
Всего в текущем сезоне Акинфеев вышел на поле в 21 матче во всех турнирах, пропустил 23 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в четырех встречах. Контракт 40-летнего вратаря с "армейцами" рассчитан до конца нынешнего сезона.
По итогам 27 сыгранных туров подопечные Фабио Челестини занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками в своем активе. ЦСКА сыграет со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.