Агент Влашича высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА

- Возвращение в ЦСКА? Не исключаю, что однажды Никола вернётся в ЦСКА, потому что у него фантастические воспоминания: болельщики, люди из клуба, товарищи по команде. Он действительно очень ценит время, проведённое там, - цитирует агента "Советский спорт".
Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год и провел за клуб во всех турнирах 108 матчей, а также отметился 33 забитыми мячами и 21 результативной передачей.
На данный момент полузащитник является игроком итальянского "Торино", интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего хорватского футболиста в 9 миллионов евро.