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Российским игрокам "Урарту" не дали визу для выездного матча еврокубков в Эстонии
Главный тренер армянского "Урарту" Дмитрий Гунько рассказал о проблемах, с которыми столкнулись российские игроки его команды при выезде на матч Лиги конференций с эстонским "Калевом".
Фото: ФК "Химки"
- У нас шесть российских футболистов, двое из них не смогли отправиться на игру из-за травмы, четверо не получили визы и не смогли поехать с командой, - передаёт слова Гунько пресс-служба "Урарту".
Сегодня, 11 июля, армянский "Урарту" в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций сыграет на выезде в Таллине с эстонским "Калевом". В состав команды Дмитрия Гунько входят шесть российских футболистов - Александр Мелихов, Александр Пуцко, Олег Поляков, Антон Килин, Леон Сабуа и Иван Игнатьев.
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Лига конференций
Урарту
Дмитрий Гунько
Сегодня, 15:24
Опубликовал:
Алексей Радюк
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