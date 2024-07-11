Российским игрокам "Урарту" не дали визу для выездного матча еврокубков в Эстонии

Главный тренер армянского "Урарту" Дмитрий Гунько рассказал о проблемах, с которыми столкнулись российские игроки его команды при выезде на матч Лиги конференций с эстонским "Калевом".

Фото: ФК "Химки"

- У нас шесть российских футболистов, двое из них не смогли отправиться на игру из-за травмы, четверо не получили визы и не смогли поехать с командой, - передаёт слова Гунько пресс-служба "Урарту".



Сегодня, 11 июля, армянский "Урарту" в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций сыграет на выезде в Таллине с эстонским "Калевом". В состав команды Дмитрия Гунько входят шесть российских футболистов - Александр Мелихов, Александр Пуцко, Олег Поляков, Антон Килин, Леон Сабуа и Иван Игнатьев.