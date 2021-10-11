"Почувствовал дискомфорт в паху. Боялся, что усугублю травму, поэтому попросил замену.
Мы узнали о результате хорватов сразу после игры. Да, мы лидеры, но стоит задача выйти с первого места. После игры в раздевалке включили песню "Валера, Валера". Тренер пел вместе с нами", - сказал Дивеев.
Защитник Игорь Дивеев забил на 28-й минуте встречи. Голевую передачу отдал Даниил Фомин. Дивеев подошел к линии вратарской на подачу со штрафного, выпрыгнул и затылком подрезал мяч в дальний угол ворот Облака. Для него этот гол стал дебютным в составе сборной России. Отметим, что в первом тайме защитник из-за травмы был вынужден покинуть поле. Дивеев провел свой 12 матч за национальную команду.
В этом сезоне в составе ЦСКА Дивеев провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.
Источник: Матч ТВ
Дивеев: в раздевалке включили песню "Валера, Валера". Тренер пел вместе с нами
Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о победе на Словенией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022, а также рассказал о своем состоянии после вынужденной замены.
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