По словам Губерниева, он ожидал, что Дзюба не попадет в состав сборной. Комментатор поддержал решение наставника команды Валерия Карпина не включать Артема в расширенный список игроков для подготовки к ближайшим матчам.
"А вы там ждали Дзюбу? Я не ждал. Связано ли это с конфликтом Дзюбы и Карпина? Слушайте, победный состав не меняют. Без Дзюбы команда добилась успеха, я думаю, что он мог начинать потихонечку кусать локти после нашей последней победы. Поэтому здесь надо было отдавать себе отчет, когда отказывался. А сейчас Карпин, похоже, делает, всё правильно", - сказал Губерниев.
Отметим, что в ноябре сборная России проведет два заключительных матча в групповом раунде отбора на ЧМ-2022. 11 ноября россияне примут Кипр, после чего сыграют с Хорватией на выезде (14 ноября).
Источник: ВсеПроСпорт
Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в расширенном составе сборной России
"Карпин, похоже, делает всё правильно". Губерниев - о непопадании Дзюбы в расширенный состав сборной
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о непопадании нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи.
Фото: РИА Новости