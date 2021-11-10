Гусев заявил, что встречу с Кипром нельзя воспринимать как генеральную репетицию перед игрой с Хорватией. При этом, по мнению журналиста, у сборной России не должно возникнуть проблем с достижением положительного результата в игре с киприотами.
"Ни в коем случае нельзя говорить о матче с Кипром как о генеральной репетиции перед Хорватией - это совершенно отдельная встреча. Нужно спокойно брать и выигрывать у киприотов, которые занимают последнее место в нашей группе. <...> Не думаю, что возникнут проблемы. Тем более у них есть травмированные игроки из основного состава", - сказал Гусев.
Отметим, что встреча Россия - Кипр пройдет сегодня, 11 ноября, в Петербурге. Матч состоится в рамках девятого тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 и начнется в 20.00 по московскому времени.
Сборная России набрала 19 очков и пребывает на первом месте в таблице группы H. Кипр идет шестым, набрав пять очков.
Источник: Чемпионат
Виктор Гусев: нужно спокойно выигрывать у Кипра. Не думаю, что возникнут проблемы
Спортивный журналист Виктор Гусев поделился мнением о предстоящем матче сборной России против национальной команды Кипра.
Фото: "Чемпионат"