Нападающий "Пафоса" Абдусаламов: из сборной России на Кипре знают только Миранчука и Головина

Российский нападающий кипрского "Пафоса" Магомедхабиб Абдусаламов рассказал, что на острове думают о матче против России.

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"С киприотами мы не обсуждали предстоящий матч. Только с партнерами из Хорватии. Они уверены, что Хорватия просто пройдет Россию без помощи Кипра. Верят ли на Кипре в свою сборную? Честно сказать, я ничего не слышал и не видел. Такое чувство, как будто не будет матча. Из состава



Сборная России единолично возглавляет таблицу группы H, набрав в 8 матчах 19 очков. Кипр идет на последнем, 6-м месте, имея в активе 5 очков. Игра первого круга между этими командами состоялась 4 сентября в Никосии. Победу в той встрече одержали подопечные Карпина со счетом 2:0.



Нападающий Магомедхабиб Абдусаламов выступает за "Пафос" с лета 2021 года. В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу. Матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Польши, главный судья - Даниэль Стефански"С киприотами мы не обсуждали предстоящий матч. Только с партнерами из Хорватии. Они уверены, что Хорватия просто пройдет Россию без помощи Кипра. Верят ли на Кипре в свою сборную? Честно сказать, я ничего не слышал и не видел. Такое чувство, как будто не будет матча. Из состава сборной России на Кипре сто процентов знают о Головине и Миранчуке. О других я не спрашивал", - цитирует Абдусаламова "РБ Спорт" Сборная России единолично возглавляет таблицу группы H, набрав в 8 матчах 19 очков. Кипр идет на последнем, 6-м месте, имея в активе 5 очков. Игра первого круга между этими командами состоялась 4 сентября в Никосии. Победу в той встрече одержали подопечные Карпина со счетом 2:0.Нападающий Магомедхабиб Абдусаламов выступает за "Пафос" с лета 2021 года. В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу.