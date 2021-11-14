"Пока не выполнили задачу, но в непростой группе заняли второе место. Были в 10 минутах от первого. От первого места нас отделило одно очко.
Можно признать удовлетворительным выступление сборной на данном этапе. В ближайшее время подведем итоги, подведем итоги вместе. Обсудим будущее. Думаю, Карпин продолжит работу со сборной не только в стыковых матчах", - приводит слова Дюкова Sport24.
Сборная России уступила Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 0:1. В свои ворота мяч срезал защитник Федор Кудряшов. Национальная команда теперь сыграет в стыковых матчах в марте следующего года.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Дюков: думаю, Карпин продолжит работу со сборной не только в стыковых матчах
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подвел первые итоги работы Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС