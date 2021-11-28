— Карпин не должен был сомневаться? Это вы так считаете, что-то непонятное раздуваете. Он ничего особенного не сказал, чтобы придираться.
Каждый человек перед важным выбором подумает. Это нормально, жизненная ситуация, — рассказал Глушаков в интервью "СЭ".
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не уверен в том, что будет руководить командой в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года в марте. Через неделю специалист уверил, что остается в сборной.
В марте сборная России в полуфинале "стыков" сыграет против сборной Польши дома. В случае победы команду Карпина ждет встреча против Швеции или Чехии. Обе встречи для сборной России пройдут дома.
"Он ничего особенного не сказал, чтобы придираться". Глушаков — о словах Карпина про возможный уход
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: Global Look Press