"Если бы Промес бы был здесь, он бы нам помог. Он фантастический игрок. Но мы все знаем тяжелую ситуацию, в которую он попал. Я слежу за ним в России, общаюсь каждую неделю. Он король России! Мы обсуждаем жизнь и больше ничего", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Промес делит первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата России с форвардом "Оренбурга" Владимиром Сычевым. В активе обоих игроков по 14 голов. При этом 30-летний нападающий не попал в финальную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.
Сегодня подопечные Луи ван Гала встретились с Сенегалом в рамках первого тура мирового первенства. Встреча завершилась победой голландцев – 2:0.
Игрок сборной Нидерландов Бергвейн: Промес – король России! Он помог бы нам на ЧМ-2022
Полузащитник сборной Нидерландов Стивен Бергвейн высказался, смог бы форвард "Спартака" Квинси Промес помочь национальной команде в случае попадания в заявку на ЧМ-2022.
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