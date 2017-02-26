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Антонио Конте: "Челси" находится на той позиции, которую заслуживает
Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Суонси" (3:1) в матче 26-го тура АПЛ рассказал, что ему нелегко поддерживать концентрацию футболистов.
"Поддерживать концентрацию игроков нелегко. Сохранять предельную собранность на всей турнирной дистанции трудно, но в моей команде много опытных футболистов, которые знают вкус побед.
Они прекрасно понимают, что мы должны по-прежнему прикладывать максимум усилий, чтобы оставаться во главе таблицы и постараться завоевать титул. В этом плане я считаю, что мне повезло. Иногда я вижу, что они немного расслаблены. Моя задача как тренера — помогать им сохранять концентрацию в нужные моменты.
Наша команда целиком и полностью заслужила то место в таблице, которое она занимает на сегодняшний день. Я не могу гарантировать, что мы обязательно выиграем титул. Мы стремимся сохранить лидирующее положение.
Мы демонстрируем отличный интенсивный футбол, забиваем много голов и пропускаем мало. На данный момент мы находимся на той позиции, которую заслуживаем", — цитирует Конте сайт "Челси".
"Газета.ру"
"Поддерживать концентрацию игроков нелегко. Сохранять предельную собранность на всей турнирной дистанции трудно, но в моей команде много опытных футболистов, которые знают вкус побед.
Они прекрасно понимают, что мы должны по-прежнему прикладывать максимум усилий, чтобы оставаться во главе таблицы и постараться завоевать титул. В этом плане я считаю, что мне повезло. Иногда я вижу, что они немного расслаблены. Моя задача как тренера — помогать им сохранять концентрацию в нужные моменты.
Наша команда целиком и полностью заслужила то место в таблице, которое она занимает на сегодняшний день. Я не могу гарантировать, что мы обязательно выиграем титул. Мы стремимся сохранить лидирующее положение.
Мы демонстрируем отличный интенсивный футбол, забиваем много голов и пропускаем мало. На данный момент мы находимся на той позиции, которую заслуживаем", — цитирует Конте сайт "Челси".
"Газета.ру"
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