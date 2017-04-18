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"Милан" интересуется защитником "Вильярреала" Матео Мусаккио

"Милан" нацелился на защитника "Вильярреала" Матео Мусаккио. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, руководство россонери готово заплатить за игрока €15 млн.

Мусаккио перешел в "Вильярреал" из «Ривер Плейт» в 2009 году. Действующий контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мусаккио принял участие в 20 матчах, отдал два результативных паса и получил три желтые карточки.

"Газета.ру"
Теги: Милан Вильярреал Трансферы
Сегодня, 16:31
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