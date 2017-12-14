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Макси Лопес заключил мир со своей бывшей женой, нынешней супругой Мауро Икарди (фото)

Нападающий "Торино" Макси Лопес заключил мир с бывшей женой Вандой Нарой, которая ныне является супругой форварда "Интера" Мауро Икарди, передает "СЭ".

Ранее Лопес подал в суд на экс-жену за то, что та после разрыва отношений она выложила в сеть личные данные и номер телефона футболиста.

На своей странице в Инстаграме модель опубликовала фотографию в компании Лопеса и его нынешней девушки, а также их совместных трех детей.

Напомним, несколько лет назад футболисты были близкими друзьями и вместе играли за "Сампдорию", пока жена Лопеса не ушла от него и не вышла замуж за Икарди. Дети Лопеса и Нары остались вместе с матерью.

Теги: Икарди Лопес
Сегодня, 13:24
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