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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Макси Лопес заключил мир со своей бывшей женой, нынешней супругой Мауро Икарди (фото)
Нападающий "Торино" Макси Лопес заключил мир с бывшей женой Вандой Нарой, которая ныне является супругой форварда "Интера" Мауро Икарди, передает "СЭ".
Ранее Лопес подал в суд на экс-жену за то, что та после разрыва отношений она выложила в сеть личные данные и номер телефона футболиста.
На своей странице в Инстаграме модель опубликовала фотографию в компании Лопеса и его нынешней девушки, а также их совместных трех детей.
Напомним, несколько лет назад футболисты были близкими друзьями и вместе играли за "Сампдорию", пока жена Лопеса не ушла от него и не вышла замуж за Икарди. Дети Лопеса и Нары остались вместе с матерью.
Ранее Лопес подал в суд на экс-жену за то, что та после разрыва отношений она выложила в сеть личные данные и номер телефона футболиста.
На своей странице в Инстаграме модель опубликовала фотографию в компании Лопеса и его нынешней девушки, а также их совместных трех детей.
Напомним, несколько лет назад футболисты были близкими друзьями и вместе играли за "Сампдорию", пока жена Лопеса не ушла от него и не вышла замуж за Икарди. Дети Лопеса и Нары остались вместе с матерью.
7 a?os Siciliano m?o te amamos con todo el alma que seas siempre tan feliz y dios te de salud y mucho amor como hasta hoy !! Te Amamosssssssss COKI @mauroicardi Valu Benchu Fran la peque?a isu y mam? ??? m?o siciliano fa 7 anni !! Ti amo Coki ti auguro salute pace e tanto amore .. per sempre tua mamma ??
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