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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ренату Гаушу: "Гремио" провел не лучший свой матч
Главный тренер "Гремио" Ренату Гаушу после финала Клубного чемпионата мира против "Реала" (0:1) отметил, что его команда не смогла показать свой привычный уровень игры.
– "Гремио" провел не лучший свой матч, – сказал Гаушу. – Некоторые футболисты объективно не показали свой привычный уровень. А против нас играла команда, в которой собраны лучшие игроки мира. Победа "Реала" заслуженна. Он был сильнее. Но я не могу сказать, что мы высоко держим глову. "Гремиу" в этом году добился очень многого. И мы можем собой гордиться.
– Вы сказали, некоторые не показали свой привычный футбол. Их подвели нервы?
– Просто в таких матчах проявляют себя те, кто умеет решать исходы матчей. У нас таких игроков не нашлось. Кроме того не надо забывать, что мы только недавно победили в Кубке Либертадорес, и подойти к этому турниру во всеоружии было очень тяжело. Мы провели в этом году огромное количество матчей, а силы не безграничны. Но это ни в коем не оправдание. Повторю, "Реал" был сильнее.
– Вы остаетесь в "Гремио"? Ваш контракт еще не продлен.
– Дайте немного отдохнуть... Вернемся в Бразилию, отдышимся, и поговорим. Все очень устали.
"Спорт-Экспресс"
– "Гремио" провел не лучший свой матч, – сказал Гаушу. – Некоторые футболисты объективно не показали свой привычный уровень. А против нас играла команда, в которой собраны лучшие игроки мира. Победа "Реала" заслуженна. Он был сильнее. Но я не могу сказать, что мы высоко держим глову. "Гремиу" в этом году добился очень многого. И мы можем собой гордиться.
– Вы сказали, некоторые не показали свой привычный футбол. Их подвели нервы?
– Просто в таких матчах проявляют себя те, кто умеет решать исходы матчей. У нас таких игроков не нашлось. Кроме того не надо забывать, что мы только недавно победили в Кубке Либертадорес, и подойти к этому турниру во всеоружии было очень тяжело. Мы провели в этом году огромное количество матчей, а силы не безграничны. Но это ни в коем не оправдание. Повторю, "Реал" был сильнее.
– Вы остаетесь в "Гремио"? Ваш контракт еще не продлен.
– Дайте немного отдохнуть... Вернемся в Бразилию, отдышимся, и поговорим. Все очень устали.
"Спорт-Экспресс"
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