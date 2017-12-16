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Ренату Гаушу: "Гремио" провел не лучший свой матч

Главный тренер "Гремио" Ренату Гаушу после финала Клубного чемпионата мира против "Реала" (0:1) отметил, что его команда не смогла показать свой привычный уровень игры.

– "Гремио" провел не лучший свой матч, – сказал Гаушу. – Некоторые футболисты объективно не показали свой привычный уровень. А против нас играла команда, в которой собраны лучшие игроки мира. Победа "Реала" заслуженна. Он был сильнее. Но я не могу сказать, что мы высоко держим глову. "Гремиу" в этом году добился очень многого. И мы можем собой гордиться.

– Вы сказали, некоторые не показали свой привычный футбол. Их подвели нервы?

– Просто в таких матчах проявляют себя те, кто умеет решать исходы матчей. У нас таких игроков не нашлось. Кроме того не надо забывать, что мы только недавно победили в Кубке Либертадорес, и подойти к этому турниру во всеоружии было очень тяжело. Мы провели в этом году огромное количество матчей, а силы не безграничны. Но это ни в коем не оправдание. Повторю, "Реал" был сильнее.

– Вы остаетесь в "Гремио"? Ваш контракт еще не продлен.

– Дайте немного отдохнуть... Вернемся в Бразилию, отдышимся, и поговорим. Все очень устали.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гремио Реал
Сегодня, 23:14
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