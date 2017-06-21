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Новая девушка игрока "Реала" удивила своей страстью к откровенным фото

Новая девушка игрока мадридского "Реала" Марко Асенсио София Сьюскун поразила пользователей социальных сетей своей любовью к откровенным фотоссесиями.

Отмечается, что Сьюскун является участницей одного из популярных реалити-шоу в Испании.

Марко Асенсио перешел в мадридский клуб из "Мальорки", которую в тот момент возглавлял Валерий Карпин. В нынешнем сезоне испанский футболист провел 32 игры, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.

? @danielsmithstudio

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Derriti?ndome un poquito. ??

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Теги: Реал Асенсио
Сегодня, 22:21
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4
(3)
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А причем тут футбол?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Все они такие...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:39) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
тема сисек не раскрыта confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 22:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Приятно удивила
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
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