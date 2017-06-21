Новая девушка игрока "Реала" удивила своей страстью к откровенным фото

? @danielsmithstudio A post shared by SOFIA? (@sofia_suescun) on Jul 18, 2017 at 7:06am PDT

Derriti?ndome un poquito. ?? A post shared by SOFIA? (@sofia_suescun) on Jun 21, 2017 at 9:15am PDT

Новая девушка игрока мадридского "Реала" Марко Асенсио София Сьюскун поразила пользователей социальных сетей своей любовью к откровенным фотоссесиями.Отмечается, что Сьюскун является участницей одного из популярных реалити-шоу в Испании.Марко Асенсио перешел в мадридский клуб из "Мальорки", которую в тот момент возглавлял Валерий Карпин. В нынешнем сезоне испанский футболист провел 32 игры, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.