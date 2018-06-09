Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4407
Ситуация на юго-востоке Украины 119602
Чемпионат мира 2018 9
Отдых в Крыму. 193
Мировые трансферы 334
КБ-Гостевая 26732
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 50
Зенит 104686

Новости партнеров

Андерсон Талиска перешел в "Гуанчжоу Эвергранд"

Полузащитник "Бенфики" Талиска продолжит карьеру в Китае.

Его на полгода арендовал "Гуанчжоу Эвергранд"

Последние два сезона бразилец также на правах аренды провел в "Бешикташе".

TransferMarct China
Теги: Талиска
Сегодня, 10:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.