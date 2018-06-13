"Атлетико" сообщил о переходе Тома Лемара

"Атлетико" достиг договоренности с "Монако" о переходе полузащитника Тома Лемара, сообщает официальный сайт клуба.Мадридцы не разглашают сумму трансфера, однако ранее стало известно, что 21-летний игрок обойдется клубу в 65 миллионов евро.