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"Атлетико" сообщил о переходе Тома Лемара

"Атлетико" достиг договоренности с "Монако" о переходе полузащитника Тома Лемара, сообщает официальный сайт клуба.

Мадридцы не разглашают сумму трансфера, однако ранее стало известно, что 21-летний игрок обойдется клубу в 65 миллионов евро.
Теги: Лемар Атлетико Монако Трансферы
Сегодня, 16:27
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