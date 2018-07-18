"Ливерпуль" заплатит "Роме" за Алиссона 87 миллионов долларов

"Ливерпуль" договорился с "Ромой" о трансфере вратаря Алиссона Бекера, сообщает The Time.Англичане заплатят 87 млн долларов. Отмечается, что сделка еще не завершена. Теперь руководству "Ливерпуля" нужно договориться с бразильцем.