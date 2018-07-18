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"Ливерпуль" заплатит "Роме" за Алиссона 87 миллионов долларов

"Ливерпуль" договорился с "Ромой" о трансфере вратаря Алиссона Бекера, сообщает The Time.

Англичане заплатят 87 млн долларов. Отмечается, что сделка еще не завершена. Теперь руководству "Ливерпуля" нужно договориться с бразильцем.
Теги: Рома Ливерпуль Алиссон Трансферы
Сегодня, 16:06
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(3)
№4 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ван Дайк, Алиссон...кто следующий за 87?
Какая-то шиза. Как может игрок, НЕ ЛЕГЕНДАРНЫЙ СУПЕР БОМБАРДИР стоить столько?!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Три дня назад была новость от Ромы:
"Сколько можно повторять - Алиссон не продаётся!" )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 16:12) #
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online

когда то Бавария купила Нойера за 20 лямов и это казалось очень большой суммой за вратаря , а сейчас и суммы подросли и многие поняли что хороший вратарь это пол команду и суммы на них выросли
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Не заплатит. Генри жаба задушит.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
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