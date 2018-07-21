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Йоанн Гуркюфф перешел в "Дижон"

Французский "Дижон" подписал Йоанна Гуркюффа, сообщается на официальном сайте клуба.

32-летний бывший хавбек сборной Франции заключил с бургундским клубом контракт, рассчитанный на ближайший сезон.

Гуркюфф ранее выступал за "Ренн", "Милан", "Бордо" и "Лион". На его счету 4 гола в 32 матчах за национальную команду.
Теги: Дижон
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