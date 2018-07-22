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Симон Миньоле может перейти в "Барселону"

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле может стать игроком "Барселоны", сообщает Marca.

Футболист попал в шорт-лист каталонцев, куда входят еще четыре голкипера. Все они могут заменить Яспера Силлессена, который сообщил, что решил покинуть команду нынешним летом.
Теги: Миньоле Барселона Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 17:00
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