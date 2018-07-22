Симон Миньоле может перейти в "Барселону"

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле может стать игроком "Барселоны", сообщает Marca.Футболист попал в шорт-лист каталонцев, куда входят еще четыре голкипера. Все они могут заменить Яспера Силлессена, который сообщил, что решил покинуть команду нынешним летом.