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Владимир Шевчук: Головин не задержится в "Монако" надолго

Бывший главный тренер "Сатурна", "Сокола", "Химок" и "Алании" Владимир Шевчук поделился мнением о переходе Александра Головина в "Монако".

"Весь наш футбольный мир рад этому событию. Понятно, что не самый топовый клуб, но постоянный участник Лиги чемпионов, год назад выиграл первенство Франции.

Что касается устремлений Головина в Англию, то не слишком верю, что он выбирал самостоятельно. И, конечно, начинать в "Монако" европейскую карьеру куда комфортнее. И клуб подходящий. Мбаппе там стал полноценной звездой уже в 18 лет – это о многом говорит. Думаю, Саша тоже ненадолго задержится во Франции", - сказал Шевчук.

Московский комсомолец
Теги: Головин Монако
Сегодня, 11:26
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(1)
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:04) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
...ага, вернется в аренду к Гинеру в ЦСКА ))))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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