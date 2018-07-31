Владимир Шевчук: Головин не задержится в "Монако" надолго

Бывший главный тренер "Сатурна", "Сокола", "Химок" и "Алании" Владимир Шевчук поделился мнением о переходе Александра Головина в "Монако"."Весь наш футбольный мир рад этому событию. Понятно, что не самый топовый клуб, но постоянный участник Лиги чемпионов, год назад выиграл первенство Франции.Что касается устремлений Головина в Англию, то не слишком верю, что он выбирал самостоятельно. И, конечно, начинать в "Монако" европейскую карьеру куда комфортнее. И клуб подходящий. Мбаппе там стал полноценной звездой уже в 18 лет – это о многом говорит. Думаю, Саша тоже ненадолго задержится во Франции", - сказал Шевчук.