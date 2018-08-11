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Капитаном "Арсенала" в предстоящем сезоне будет Лоран Косьелни

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери сообщил, что капитаном "Арсенала" в новом сезоне будет защитник Лоран Косельни.

Француз сменит в данной роли завершившего игровую карьеру Пера Мертезакера.

"Капитан нашей команды — Лоран Косельни, который сейчас травмирован. После Лорана нашими капитанами являются Петр Чех, Аарон Рэмси, Месут Озил и Гранит Джака.

Я хочу, чтобы в команде были лидеры, чтобы каждый игрок всегда демонстрировал лидерские качества", — приводит слова Эмери пресс-служба "Арсенала".
Теги: Чех Озил Джака Косьельни Арсенал Эмери
Сегодня, 10:51
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