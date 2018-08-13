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Виллиан: ушел бы из "Челси", если бы Конте остался

Нападающий "Челси" Виллиан заявил, что покинул бы клуб, если бы экс-наставник Антонио Конте остался на своем посту.

"Остался бы я в "Челси", будь тут Конте? Ни за что. Я здесь, потому что я хочу играть за "Челси". Уйду, если клуб этого захочет", - цитирует Виллиана Evening Standard.
Теги: Виллиан Конте Челси
Сегодня, 17:02
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