Виллиан: ушел бы из "Челси", если бы Конте остался

Нападающий "Челси" Виллиан заявил, что покинул бы клуб, если бы экс-наставник Антонио Конте остался на своем посту."Остался бы я в "Челси", будь тут Конте? Ни за что. Я здесь, потому что я хочу играть за "Челси". Уйду, если клуб этого захочет", - цитирует Виллиана Evening Standard.