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Мартин Эдегор может продолжить карьеру в команде Слуцкого

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор может продолжить играть в голландском чемпионате.

19-летнего хавбека, который последние полтора года выступал за "Херенвен", хочет арендовать "Витесс".

Сообщается, что футболист уже прибыл в Голландию, поэтому сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Напомним, тренером "Витесса" является Леонид Слуцкий.

De Telegraaf
Теги: Эдегор Слуцкий Витесс
Сегодня, 15:19
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