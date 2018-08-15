Мартин Эдегор может продолжить карьеру в команде Слуцкого

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор может продолжить играть в голландском чемпионате.19-летнего хавбека, который последние полтора года выступал за "Херенвен", хочет арендовать "Витесс".Сообщается, что футболист уже прибыл в Голландию, поэтому сделка может быть оформлена в ближайшее время.Напомним, тренером "Витесса" является Леонид Слуцкий.