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Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса

«Тоттенхэм» не может договориться о продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном, сообщает Sports.ru со ссылкой на Daily Mail.

Переговоры с датчанином длятся на протяжении полугода. Эриксен намерен зарабатывать столько же, сколько форвард лондонцев Харри Кейн (около 300 тысяч фунтов в неделю) и вратарь Уго Льорис.

Действующее соглашение «Тоттенхэма» с хавбеком рассчитано до лета 2020 года. Интерес к нему проявляют «Реал» и «Барселона».
Теги: Эриксен Тоттенхэм Льорис Кейн
Сегодня, 08:43
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