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Райан Гиггз: не понимаю, почему Рэшфорд должен уйти из "МЮ"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился мнением о том, стоит ли уходить нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду из клуба.
"Он из Манчестера и играет за местный клуб. При этом Рэшфорд получает достаточно игрового времени. Я не понимаю, почему появляются всякие предположения вокруг него.
Он забил пару голов за Англию, но это ничего не значит. "МЮ" имеет богатую историю с молодыми игроками в составе. Поэтому я не понимаю, почему все эти люди обсуждают, должен ли он уйти", — цитирует полузащитника Mirror.
"Газета.ру"
"Он из Манчестера и играет за местный клуб. При этом Рэшфорд получает достаточно игрового времени. Я не понимаю, почему появляются всякие предположения вокруг него.
Он забил пару голов за Англию, но это ничего не значит. "МЮ" имеет богатую историю с молодыми игроками в составе. Поэтому я не понимаю, почему все эти люди обсуждают, должен ли он уйти", — цитирует полузащитника Mirror.
"Газета.ру"
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