Райан Гиггз: не понимаю, почему Рэшфорд должен уйти из "МЮ"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился мнением о том, стоит ли уходить нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду из клуба."Он из Манчестера и играет за местный клуб. При этом Рэшфорд получает достаточно игрового времени. Я не понимаю, почему появляются всякие предположения вокруг него.Он забил пару голов за Англию, но это ничего не значит. "МЮ" имеет богатую историю с молодыми игроками в составе. Поэтому я не понимаю, почему все эти люди обсуждают, должен ли он уйти", — цитирует полузащитника Mirror.