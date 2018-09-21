Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Сассуоло" одержал победу над "Эмполи"

"Сассуоло" в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле "Эмполи" - 3:1.

Чемпионат Италии

5-й тур

"Сассуоло" - "Эмполи" - 3:1

Голы: Капуто, 1 (0:1). Боатенг, 13 (1:1). Феррари, 57 (2:1). Ди Франческо, 85 (3:1).

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Лирола, Феррари, Боатенг (Бабакар, 62), Данкан, Локателли, Сенси (Бурабия, 67), Ди Франческо, Берарди (Бриньола, 81).

"Эмполи": Терраччано, Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Беннасер, 14), Зайц, Капецци (Траоре, 81), Крунич, Капуто, Ла Гумина (Мраз, 66).

Предупреждения: Капецци, 6. Крунич, 11. Ди Франческо, 31. Зайц, 45+1.

Удаление: Зайц, 71.
Теги: Сассуоло Эмполи
Вчера, 23:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.