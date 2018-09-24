Пеле - Килиану Мбаппе: думаю, ты что-то особенное в футболе

Легенда мирового футбола и экс-футболист сборной Бразилии Пеле дал два совета французскому нападающему парижского "ПСЖ" Килиану Мбаппе.Диалог двух футболистов завязался в твиттере после того, как 19-летний француз поблагодарил легендарного бразильца за подаренную ему футболку с личным автографом."Не за что. Я думаю, ты что-то особенное в футболе. У меня только два совета для тебя. Всегда оставайся скромным и продолжай работать. Я уверен, ты справишься", — написал Пеле в социальной сети.Действующий чемпион мира Мбаппе в нынешнем сезоне провел в чемпионате Франции три матча, в которых забил четыре мяча и отдал два голевых паса.