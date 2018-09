Винисиус: никогда не забуду свой дебют за "Реал"

18-летний нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о своем дебюте за мадридский клуб в матче с "Атлетико"."Я действительно очень рад провести свой первый матч в футболке "Реала". Хочу поблагодарить всех игроков и тренеров. Это очень радостный момент для меня.С самых юных лет я мечтал играть за "Реал" – лучшую команду мира. Я никогда не забуду этот день. У меня нет слов, чтобы описать этот момент", - цитирует Жуниора Four Four Two.