Капитан "Манчестер Сити" летом может продолжить карьеру в Италии

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани может продолжить карьеру в Италии/По информации издания, миланский "Интер" рассчитывает подписать 32-летнего бельгийца летом, в статусе свободного агента.Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" приостановил переговоры по новому контракту с Компани. Клуб намерен дождаться конца текущего сезона, чтобы возобновить переговоры и подробно обсудить условия нового контракта.