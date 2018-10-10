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Капитан "Манчестер Сити" летом может продолжить карьеру в Италии

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани может продолжить карьеру в Италии/

По информации издания, миланский "Интер" рассчитывает подписать 32-летнего бельгийца летом, в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" приостановил переговоры по новому контракту с Компани. Клуб намерен дождаться конца текущего сезона, чтобы возобновить переговоры и подробно обсудить условия нового контракта.

Football Italia
Теги: Манчестер Сити Интер Компани
Сегодня, 12:18
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